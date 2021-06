CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/YouTube Pingo D’Água audiovisual MUVIDA)

Resgatando a história dos pioneiros que trabalharam na construção da Vila Planalto, o documentário Delfini Brasília, olhar operário terá estreia virtual no próximo dia 10 de julho. Durante o filme, os operários que ainda estão vivos e residem em Brasília farão relatos sobre a construção da capital federal e a resistência em permanecer na Vila Planalto. Via YouTube, a estreia também contará com uma live de abertura com Maria do Socorro Carneiro, diretora do filme, às 19h.

O título da produção, Delfini Brasília, olhar operário, faz alusão ao protagonista, João Batista Delfini, 98 anos, o mais velho entre os operários entrevistados. A trilha sonora do filme fica por conta de Aluízio Marcelino de Sousa e Louise Sofia Madeira, em uma releitura de obra de Chiquinha Gonzaga.

Em 2020, o documentário foi premiado na 53ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, na Mostra Brasília de curta-metragem.