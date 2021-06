Tatá Werneck muda visual e chama atenção nas redes sociais: "Loira ofuscante"

VO Victória Olímpio

(crédito: Tatá Werneck/Instagram/Reprodução)

A atriz Tatá Werneck apareceu nas redes sociais com um novo visual, de cabelos loiros. A humorista não perdeu a oportunidade e brincou sobre a vontade de de mudar, que já sentia há algum tempo: "Acordei querendo mudar, falei 'será que eu mudo de país, será que me separo, será que pinto meu cabelo?'".

Tatá postou ainda um vídeo do antes e depois da mudança: "Do nada gata jogada loira ofuscante que joga futevôlei e faz embaixadinha depois de sair do mar com um pouco de areia na bunda".

Tatá estava sem pintar o cabelo desde 2019, quando engravidou de Clara Maria. "Galera, estou feliz demais. Queria voltar a ser loira já há muito tempo, estava com aqueles fios brancos, geral comentando… E aí ele cobriu os tons brancos. Estou me sentindo uma coisa assim… Gata ofuscante. Estou loira ofuscante, acabou”, revelou.

"Sou louca por você. Minha luz", "Tá linda", "Você não tá só gata, você ta loira ofuscante. Te amo muitão", "Surra de beleza" e "Tá muito linda! Tive até que colocar óculos escuros aqui porque esse loirão tá muita luz" foram alguns dos comentários recebidos por fãs e famosos amigos da humorista.