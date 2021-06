Angélica é imunizada contra a covid-19: "Melhor vacina é a que a gente toma"

VO Victória Olímpio

(crédito: Angélica/Instagram/Reprodução)

A apresentadora Angélica recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, no Rio de Janeiro. "Ansiedade, emoção, fé na ciência e gratidão. Chegou minha vez. Que todos possam viver isso o mais rápido possível", celebrou.

Nas redes sociais, a apresentadora, de 47 anos, compartilhou um vídeo de todo o processo até receber o imunizante, desde quando estava em casa, dentro do carro e até chegar à quadra da escola de samba Acadêmicos da Rocinha, em São Conrado, Zona Oeste.

A esposa de Luciano Huck falou ainda sobre a ansiedade do momento: "Todo mundo que eu via se vacinando eu me emocionava, chorava mesmo. Tomara que eu não chore, mas acho que não vou conseguir. Essa expectativa que a gente fica para esse dia da vacina. É muito louco!".

Nesta semana, Angélica anunciou que está de casa nova profissionalmente. Após sucesso na primeira temporada do Simples assim, no Globoplay, ela revelou nas redes sociais que comandará um programa no HBO Max, plataforma de streaming. O nome do programa será Jornada astral, mas segue ainda sem data prevista para a estreia.