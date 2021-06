Erika Januza conta que diferença de idade não atrapalha namoro: 'Eu fugi'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

A atriz Erika Januza assumiu ter um relacionamento amoroso com Juan Nakamura, filho de Carol Nakamura, em abril de 2020. Na época, a artista possuía 35 anos e o jovem 22, o que causou alvoroço entre os internautas.



Nesta quarta-feira (30/06), foi ao ar uma entrevista de Erika para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, onde comentou a respeito de seu namoro e a diferença de idade entre eles, que segundo ela, não atrapalha. "A idade era o meu medo, mas ela nunca atrapalhou em nada, pelo contrário. Nós combinamos, gostamos das mesmas coisas", afirmou.

"A Carol me mostrou uma foto do Juan com 16 anos e eu falei: 'Nossa, você tem um filho desse tamanho?' Não imaginava o que aconteceria anos depois", afirmou Erika.



Januza também revelou que no começo isso a incomodou, mas que após conhecer o jovem viu que o temperamento deles era parecido, logo, a diferença de idade passou a não afetar o casal.

"Eu fugi, relutei, porque ele é muito novo. No final das contas estamos aí, felizes da vida. Sempre me relacionei com homens mais velhos, mas isso é muito relativo. O Juan tem o mesmo temperamento que o meu. Os 14 anos de diferença não pesam. Pode ser que daqui a seis ou sete anos comecem a pesar", completou Erika.