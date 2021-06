Cordel em Ã¡udio

P » Prisley Zuse*

O brasiliense e cordelista Davi Mello, 31 anos, lançou o áudio do cordel A sereia pifeira de forma gratuita e acessível. O cordel, que foi escrito em 2019, é protagonizado pela Sereia Cariri, que descobre a força e os encantos do pife, instrumento presente na cultura popular brasileira. A história pode ser ouvida no canal do YouTube Cantin d’Verso.

A ideia de transformar o cordel em áudio, começou durante a pandemia, como uma forma de se aproximar mais do público, em virtude do cancelamento de eventos e feiras. “Eu senti que a história chegaria mais (perto do público) pelo meio virtual do que pelo físico, por conta do necessário distanciamento social. Então achei que o áudio seria uma ótima ideia e resgata a tradição de contar histórias. A partir de agora, todos os cordéis que escrever, vou lançar com o áudio junto, acho que é uma soma muito grande”, destaca Davi.

“O áudio possibilita o acesso para quem tem deficiência visual e também para quem tem alguma dificuldade na leitura. Inclusive, acredito que o áudio das histórias também são estímulos à leitura, posteriormente”, acrescenta Davi.

O interesse do autor tem uma forte ligação com a cultura popular, quando leu o livro A pedra do reino, de Ariano Suassuna, em 2011. Desde então, Davi começou a ir atrás de referências de cordelistas no DF, como Sabiá, Seu Joaquim Nóbrega, Seu Donzílio e Keyane Dias, a escrever seus primeiros rascunhos e até imergir na cultura do Ceará.

“Fui escrevendo e aprendendo aos poucos, e deixava tudo muito guardado e reservado. Mas, para aprofundar minha vivência, além de buscar conhecer na cidade, também viajei, e no Cariri cearense também fui formado, por meio de vivências e aprendizados com cordelistas de lá. A partir dessa viagem, me senti mais seguro e tranquilo para fazer minhas publicações e colocá-las no mundo”, completa.

Atualmente, o cordelista conta com 10 títulos autorais e divide a rotina entre a literatura e a comunicação. “São histórias autorais, mas em autoria com tudo o que me rodeia, e com tudo que me vem e deixo vir. Sinto que é uma organização energética do meu ser, que é colocada pra fora”, diz.

Para adquirir um dos 10 títulos, basta entrar em contato com Davi, pelo Instagram @davimellobr, telefone (61) 99147-8074 ou pelo e-mail davicdm@gmail.com. O autor está vendendo um pacote com quatro cordéis por R$ 28 reais, sendo eles: Profecia instrumental, A sereia pifeira, A festa dos encantos do cerrado e A peleja de lampião com o coronavírus. As ilustrações são feitas por Nara Oliveira.