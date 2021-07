Gabriel Sater interpretará mesmo papel que foi do pai, Almir, em Pantanal

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @gabrielsateroficia/ Reprodução)

Aos poucos -- sem desvendar o mistério de quem será a nova Juma Marruá -- a Globo vem divulgando o elenco do remake de Pantanal, previsto para estrear no primeiro semestre do ano que vem na faixa das 21h. Segundo o Uol, a nova confirmação é a do ator e cantor Gabriel Sater.

Gabriel Sater entra para o elenco de Pantanal para viver o mesmo personagem que o pai dele, Almir Sater, defendeu na versão original, exibida pela TV Manchete em 1990: Trindade. O peão marcou a novela por fazer um pacto com o diabo e pelo lado musical aflorado, que permitia que Almir tocasse violão e cantasse em cena, muitas vezes ao lado do parceiro Sérgio Reis.

Se esse caminho musical também for seguido no remake não será problema. Assim como o pai, Gabriel Sater é cantor e violeiro. Como ator, o rapaz já esteve na novela Pedacinho do chão (2014) e nos filmes Coração de cowboy (2018) e Malasartes o duelo com a morte (2017).