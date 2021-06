Murilo Benício e Selma Egrei farão parte do elenco do remake de Pantanal

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Reprodução)

Murilo Benício e Selma Egrei entraram para o elenco do remake de Pantanal que a Globo prepara. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, as gravações estão previstas para serem iniciadas em julho, mas as leituras dos capítulos já começaram e estão sendo feitas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

O personagem de Murilo não teve o nome revelado ainda, mas o ator gravará em uma fazenda e terá um filho, interpretado por Gabriel Santana, conhecido por participar da novela Malhação: Toda forma de amor, como o personagem Cleber.

Já Selma fará o papel de Mariana e, a princípio, ficará no Rio para primeiras gravações do remake. A previsão é de que a viagem ao Pantanal, para segunda parte das gravações, seja em julho. A novela precisou ser suspensa em decorrência a segunda onda da covid-19.