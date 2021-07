James Franco fecha acordo de R$ 11 milhões após processo por assédio sexual

VO Victória Olímpio

(crédito: VALERIE MACON/AFP)

Após ser acusado de assédio sexual, o ator James Franco encerrou processo concordando em pagar acordo de mais de US$ 2,2 milhões, cerca de R$ 11 milhões, a mulheres que o acusavam. Segundo a revista Hollywood Reporter, ele pressionava antigas alunas da escola de atuação em que ele dava aulas a encenar cenas de sexo explícito em frente às câmeras.

No processo, as atrizes Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal relataram que frequentavam a escola em 2014 e, além de James, acusaram outros dois homens associados à produtora e à escola por discriminação sexual, assédio e fraude.

No acordo, foi determinado que as atrizes e outros alunos que participaram do projeto abram mão das acusações de fraude contra James. Outra determinação que faz parte do acordo é que os envolvidos se pronunciem publicando o seguinte comunicado:

"Enquanto os réus continuam a negar as alegações na ação, eles reconhecem que os requerentes levantaram questões importantes; e todas as partes acreditam fortemente que agora é uma hora crítica para focar na abordagem a maus tratos a mulheres em Hollywood. Todos concordam na necessidade de certificar que ninguém na indústria do entretenimento — independente de raça, religião, deficiência, etnia, passado, gênero ou orientação sexual — enfrente discriminação, assédio ou preconceito de qualquer tipo".