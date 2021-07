Bruna Marquezine e Enzo Celulari terminam relacionamento, aponta site

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Após um ano, o relacionamento de Bruna Marquezine e Enzo Celulari chegou ao fim. Segundo informações do jornal Extra, o namoro acabou há cerca de mês e, no Dia dos Namorados, eles não estavam mais juntos.

Os dois ainda não se pronunciaram publicamente sobre o fim do relacionamento. Em abril deste ano a atriz assumiu publicamente o relacionamento ao fazer declaração para Enzo e publicar uma sequência de fotos dos dois juntos, desejando feliz aniversário ao filho de Claudia Raia e Edson Celulari.

Há alguns meses, Bruna falou sobre a leveza do relacionamento dos dois: "Desde o início, foi muito leve, me fez muito bem. É um lugar onde eu me sinto muito segura", afirma a atriz, que confessa que, por estar solteira há 4 anos, precisou de "muitas sessões de terapia para me acostumar com a paz de ter um relacionamento tranquilo."