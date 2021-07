Demi Lovato será apresentadora do talk show ‘The Demi Lovato show’

CB Correio Braziliense

Ativismo, feminismo, identidade de gênero, sexo, saúde mental e até OVNIs serão temas debatidos no programa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após se tornar apresentadora do podcast 4D with Demi Lovato e da série documental Unidentified with Demi Lovato, a cantora Demi Lovato estará no comando de um talk show. Intitulado The Demi Lovato show, o programa será transmitido no canal norte-americano Roku e tem estreia prevista para 30 de julho.

No talk show, Demi debaterá tópicos como ativismo, feminismo, identidade de gênero, sexo, saúde mental e até OVNIs. Até agora, Jameela Jamil, Lucy Hale e Nikita Dragun já foram confirmadas como convidadas da atração.

Além de The Demi Lovato show, 4D with Demi Lovato e Unidentified with Demi Lovato, a artista também está gravando o piloto da nova série do canal NBC, Hungry, e lançou, recentemente, uma série documental sobre a carreira e vida pessoal no YouTube, Demi Lovato: Dancing with the Devil.