Amber Heard anuncia que é mãe: "O começo do resto da minha vida"

VO Victória Olímpio

(crédito: Amber Heard/Instagram/Reprodução)

A atriz Amber Heard surpreendeu anunciou nas redes sociais que se tornou mãe pela primeira vez. A ex-esposa de Johnny Depp compartilhou a foto com a filha. Segundo a revista People, a menina pode ter sido fruto de uma barriga de aluguel, pois Amber não foi vista grávida nos últimos meses.

"Uma parte de mim quer sustentar que minha vida privada não é da conta de ninguém. Também entendo que a natureza do meu trabalho me obriga a assumir o controle disso. Minha filha nasceu em 8 de abril de 2021. O nome dela é Oonagh Paige Heard. Ela é o começo do resto da minha vida", revelou a atriz.

Após uma série de comentários nas publicações sobre os problemas pessoais envolvendo o ex-marido, Amber limitou os comentários no Instagram. A artista tem se mantido em silêncio sobre Depp, mas ainda é vítima de ameaças de alguns seguidores.

"Estou muito animada para compartilhar essa notícia com vocês. Quatro anos atrás, decidi que queria ter um filho. Eu queria fazer isso em meus próprios termos. Agora compreendo o quão radical é para nós, como mulheres, pensar dessa forma sobre uma das partes mais fundamentais de nossos destinos. Espero que cheguemos a um ponto em que seja normalizado não querer uma aliança para ter um berço", finalizou.