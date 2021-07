Paolla Oliveira revela ter perdido trabalhos por conta do corpo

VO Victória Olímpio

(crédito: Paolla Oliveira/Instagram/Reprodução)

A atriz Paolla Oliveira revelou algumas dificuldades que sofreu na carreira por não se encaixar em alguns padrões estéticos. Aos 39 anos de idade, ela contou que já perdeu alguns trabalhos por ter o corpo cheio de curvas: "Eu tomava muito 'não' por causa do meu corpo, porque as pessoas me queriam para determinados trabalhos, mas eu não tinha 'o perfil', não me encaixava no que elas buscavam", contou à revista Glamour.

"Tomei 'não' porque a perna era grossa, porque eu não tinha altura suficiente, porque eu era muito cheia de curvas, em nada eu me encaixava. E esse foi o meu início, não me encaixar fisicamente nas coisas. Fui aprendendo a me adaptar e a entender se era eu que não me encaixava ou se eram as pessoas que não eram capazes de me ver naquele lugar. Isso me transformou na atriz que eu sou, nessa pessoa versátil", relembrou.

Paolla fez ainda uma reflexão sobre amadurecimento: "As pessoas me perguntam muito se estou triste que vou fazer 40 anos... não, eu estou muito feliz porque acho que hoje o meu corpo condiz mais com a minha cabeça. Agora, eu me sinto mais presente, é como se eu tivesse equilibrado a minha mente com meu corpo".



Sobre a fama, a artista apontou ter um lado positivo e negativo: "Existe um preço, sim. É muito difícil quantificar entre ônus e bônus. Não vejo diretamente no lado profissional, mas sim pela 'fama', esse entorno. Ainda assim, o bônus é maior, a chance de poder realizar sonhos meus e também de outras pessoas".

"O maior ônus é, muitas vezes, não ter domínio sobre sua vida, sobre a verdade, sobre o que falam de você, mas hoje a internet está aí e as redes sociais funcionam também como uma linha direta com quem está a fim de falar com a gente", finalizou.