Chandley Kinney e Maia Reffico estão em reboot de ‘Pretty little liars’

CB Correio Braziliense

Filmagens da nova série têm início em agosto - (crédito: Boomerang/Divulgação)

As atrizes Chandler Kinney e Maia Reffico irão estrelar a nova série de TV Pretty little liars: Original sin, reboot da série Pretty little liars, que foi finalizada em 2017. O seriado, em desenvolvimento pela HBO Max, contará com uma nova história e novos personagens.

Na cidade fictícia de Milwood, um grupo de adolescentes será atormentado por um perseguidor anônimo. Sendo observadas pela figura desconhecida, as jovens pagarão pelos pecados que elas e os pais cometeram no passado.

Chandler fará o papel de Tabby, uma aspirante a diretora e fã de filmes de terror. Já Maia será Noa, uma jovem que enfrenta dificuldades para voltar à vida normal após passar o verão num centro de detenção juvenil.

Pretty little liars: Original sin será produzida por Roberto Aguirre-Sacasa, responsável por Riverdale e O mundo sombrio de Sabrina. As filmagens da série devem iniciar entre agosto e setembro, em Nova Iorque, Estados Unidos.