HBO Max chegou no Brasil; O que assistir no novo streaming

PI Pedro Ibarra*

(crédito: Warner Media/Divulgação)

Um dos mais esperados serviços de streaming no Brasil, a HBO Max finalmente está disponível para o público brasiliero. A nova plataforma estreia no Brasil nesta terça (29/6), com catálogo recheado de sucessos e preços que variam de R$ 19,97 a R$ 28, assinantes HBO e HBO Go terão acesso ao novo streaming.

A partir desta terça-feira os assinantes terão acesso aos aguardados originais Friends: The Reunion e Liga da justiça de Zack Snyder, além de títulos famosos como as franquias Matrix, Senhor dos Anéis, Harry Potter e Batman. Todas as produções HBO, como Euphoria e Game of Thrones; Warner, como Two and a half man e Big bang theory; DC e CW, como The Flash e Riverdale; e Cartoon Network, Apenas um show e Steven universo. Além dessas produtoras famosas, ainda estão os conteúdos completos de Adult Swim e Hanna Barbera.

O Correio separou uma lista de indicações para aproveitar na chegada da nova plataforma ao Brasil.

Os queridinhos da HBO Max

Desde que saiu do catálogo da Netflix, Friends deixou uma legião de fãs órfãos. Agora os seis nova-iorquinos estão de volta aos streamings brasileiros. As 10 temporadas dos personagens Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Phoebe (Lisa Kudrow), Monica (Courtney Cox), Chandler (Matthew Perry) e Joey (Matt LeBlanc) estão disponíveis na HBO Max.

Além das temporadas, a HBO Max ainda traz Friends: The Reunion, especial não roteirizado comemorativo. Os seis protagonistas e mais alguns convidados de peso como Justin Bieber, Malala Yousafzai e David Beckham, revisitam a série e todo legado que sitcom deixou para o mundo inteiro.

Outros personagens muito queridos do público também estiveram em um especial similar da HBO Max. Will Smith e todo o elenco de Um maluco no pedaço voltam a Bel-Air para falar dos bastidores e contar histórias do seriado que marcou a história da televisão. O especial, também não roteirizado, estreou em 2020 nos Estados Unidos e é esperado no catálogo brasileiro, mas ainda não foi confirmado pela plataforma.

Os super-heróis da DC

A Warner Media, empresa por trás da HBO Max, controla os super-heróis da DC há alguns anos. A produtora é responsável por filmes de personagens, como Superman, Batman e Mulher-Marvilha, e deixou a CW no controle das séries. Com a HBO Max, tanto filmes, quanto séries fazem parte do mesmo guarda-chuva e a plataforma terá algumas produções originais.

A primeira e mais esperada é a Liga da justiça de Zack Snyder, um novo corte do diretor para o longa lançado em 2018. O filme tem pouco mais de 4 horas e desenvolve bem melhor a história dos personagens, mudando a história, a importância do vilão, adicionando muitas cenas e dando ganchos para uma continuidade das histórias DC com o Superman de Henry Cavill, o Batman de Ben Affleck, a Mulher-Maravilha de Gal Gadot, o Aquaman de Jason Momoa e o Flash de Ezra Miller.

Com uma plataforma própria, ainda há planejamento para algumas séries originais de super-heróis dos cinemas, ou que envolvem os personagens dos filmes. São os casos de Pacificador, personagem do Esquadrão Suicida, Gothan PD, série policial mno mesmo universo do Batman de Robert Pattinson, e algumas produções de personagens da Liga da Justiça Sombria, como Constantine e Zatanna.

Os filmes da DC também serão disponibilizados na plataforma, destaque para o recente Mulher-Maravilha 1984, e os que estiverem marcados para os cinemas chegarão 35 dias depois de estrearem nos cinemas, é o caso de O esquadrão suicida que estreia nas telonas 4 de agosto.

Elas estão de volta

A HBO Max investirá também em sucessos já conhecidos pelo público. Duas séries são as principais apostas. A começar por Gossip Girl, que vai ganhar um reboot com uma nova história e novos personagens. Protagonizada por apostas jovens a série contará com atores como Jordan Alexander, Thomas Doherty e Tavi Gevinson. A nova produção estreia dia 8 de julho.

Outra que volta, mas com as mesmas personagens para continuar a história é Sex and the city. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, retomam os papéis de Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes, respectivamente, para uma minissérie de 10 episódios sobre como as três amigas lidam com a vida agora aos 50 anos de idade. O novo seriado vem com o nome And just like that… e não terá o retorno de Kim Cattrall no papel de Samantha Jones. A série ainda não tem data de estreia.





De volta também estará Westeros, o país fictício de Game of Thrones, no seriado House of Dragon. A produção esperada para 2022 vai apresentar a ascensão da casa Targaryen ao Trono de Ferro e as brigas pelo poder internas na família. Olivia Cooke, Paddy Considine e Matt Smith estão confirmados no elenco.

Novidades originais da HBO Max

A plataforma ainda guarda gratas surpresas, como é o caso das séries Raised by wolves e The flight attendant, ambas sucesso nos Estados Unidos em 2020 e que a partir desta terça podem ser assistidas pelo público brasileiro. A primeira é uma ficção científica que lida com um mundo de andróides e produzida por Ridley Scott. A segunda, estrelada por Kaley Cuoco, investe em uma história de mistério com toques de comédia, sobre um assassinato que envolve uma comissária de bordo.