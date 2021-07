Segunda temporada do programa de Carolina Ferraz estreia nesta sexta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @carolinaferraz/ Reprodução)

Estreia nesta sexta-feira (2/7), no YouTube, a segunda temporada do programa de entrevistas She is the boss, comandado por Carolina Ferraz. A cada sexta-feira, às 18h, entra no ar um episódio do talk show em que Carolina recebe mulheres de sucesso no empreendedorismo.

A primeira convidada da temporada será Rachel Maia. Entre lembranças pessoais e profissionais, Rachel vai lembrar da própria trajetória, que a levou a ser eleita pela Forbes Brasil como uma das mulheres mais poderosas do mundo. A empreendedora já passou por empresas como Lacoste (onde foi CEO), Seven Eleven, Novartis, Tiffany & Co e Pandora.

"É muito gratificante poder dar espaço para vozes de mulheres fortes, que conseguem administrar seus próprios negócios e projetos pessoais de forma inspiradora. A primeira temporada foi um sucesso, e voltamos para espalhar ainda mais mensagens positivas e cases de vitória. Vocês vão amar!", afirma Carolina, em material de divulgação do She is the boss.

Depois de Rachel, Carolina Ferraz receberá Daniela Mercury (9/7), Fabiana Milazzo (16/7), Luiza Helena Trajano (23/7), Deborah Secco (30/7) e Julia Pettit (6/8).