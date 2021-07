Recanto das Emas recebe cinema itinerante neste sábado (3/7)

CB Correio Braziliense

Ewan McGreggor estrela 'Doutor Sono', uma das atrações - (crédito: Warner Bros/ Divulgação)

O Circuito Cine Drive-in nas Cidades estreia neste sábado (3/7) no Recanto das Emas. Até o dia 8, a comunidade vai poder conferir gratuitamente sessões de desenho, aventura, ação e terror. O evento será realizado no formato drive-in no estacionamento do fórum atrás da Praça do Skate e seguirá todos os protocolos sanitários de combate ao Novo Coronavírus (Covid-19). Os ingressos são limitados e devem ser retirados antecipadamente por site

Filmes nacionais e internacionais de grande sucesso, como O Rei Leão (infantil) e Mulher-Maravilha 1984 (aventura) estão confirmados na programação, que traz homenagem especial ao ator e humorista Paulo Gustavo com a exibição da comédia Minha mãe é uma peça 3. Os filmes Coringa (drama) e A freira (terror) são outros destaques. Ao todo, Recanto terá 14 sessões de cinema com curtas e longas-metragens.

Em sua segunda edição, o Circuito Cine Drive-in nas Cidades passou por Brazlândia e Planaltina, e seguirá em direção ao Gama (10/7) e Santa Maria (17/7). O evento é uma iniciativa da Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade, em parceria com a Secretaria de Turismo do DF. O objetivo é fomentar a cultura e o turismo nas regiões administrativas.

Cada sessão comportará aproximadamente 100 carros, com até quatro pessoas, cada. O ingresso equivale ao carro e para ser retirado é preciso acessar o site www.sympla.com.br. A presença deve ser confirmada até 12 horas antes da sessão escolhida pelo Whatsapp (61) 98344-1858. O áudio do cinema será liberado via rádio frequência FM e permanecerá em som ambiente até o término da sessão.

Confira a programação completa:

RECANTO DAS EMAS - Entre 3 e 8 de julho

Local: Quadra 206/300, centro urbano, estacionamento ao fundo da Praça do Skate

Sábado, 3 de julho:

18h Curta metragem

18h30 Uma Aventura Lego 2 (infantil)

20h40 Doutor Sono (suspense)

Domingo, 4 de julho:

18h Curta metragem

18h30 O Rei Leão (infantil)

20h40 Mulher-Maravilha 1984 (aventura)

Segunda, 5 de julho:

18h30 Curta metragem

20h40 A freira (terror)

Terça, 6 de julho:

18h30 Curta metragem

20h40 Minha mãe é uma peça 3 (comédia nacional)

Quarta, 7 de julho:

18h30 Curta metragem

20h40 Coringa (drama)

Quinta, 8 de julho:

18h30 Curta metragem

20h40 Aves de Rapina (aventura)

GAMA - Entre 10 e 15 de julho

Local: Área verde em frente à delegacia da Polícia Civil

Sábado, 10 de julho:

18h Curta metragem

18h30 Uma aventura Lego 2 (infantil)

20h40 Doutor Sono (suspense)

Domingo, 11 de julho:

18h Curta metragem

18h30 O Rei Leão (infantil)

20h40 Mulher-Maravilha 1984 (aventura)

Segunda, 12 de julho:

18h30 Curta metragem

20h40 Anabelle 3 (terror)

Terça, 13 de julho:

18h30 Curta metragem

20h40 Minha mãe é uma peça 3 (comédia nacional)

Quarta, 14 de julho:

18h30 Curta metragem

20h40 Aladdin (aventura)

Quinta, 15 de julho:

18h30 Curta metragem

20h40 Capitã Marvel (aventura)

SANTA MARIA Entre 17 a 22 de julho

Local: QC Quadradão cultural ao lado da Administração regional

Sábado, 17 de julho:

18h Curta metragem

18h30 Scooby Doo, o Filme (infantil)

20h40 Doutor Sono (suspense)

Domingo, 18 de julho:

18h Curta metragem

18h30 O Rei Leão (infantil)

20h40 Mulher-Maravilha 1984 (aventura)

Segunda, 19 de julho:

18h30 Curta metragem

20h40 It 2, o palhaço assassino (terror)

Terça, 20 de julho:

18h30 Curta metragem

20h40 Minha mãe é uma peça 3 - (comédia nacional)

Quarta, 21 de julho:

18h30 Curta metragem

20h40 Coringa (drama)

Quinta, 22 de julho:

18h30 Curta metragem

20h40 Capitã Marvel (aventura)

Circuito Cine Drive-in nas Cidades

Até 22 de julho

Ingressos: www.sympla.com.br/

Confirmação de presença: (61) 98344-1858 (whatsapp)

Instagram: @circuitocinedrivebsb