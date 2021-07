Trilha sonora de a comédia Seinfeld chega às plataformas digitais

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação )

A aclamada sitcom Seinfeld (1989) terminou em 1998. No entanto, até hoje ninguém teve a oportunidade de ouvir a trilha sonora da série, realidade que mudou nesta sexta-feira (2/7). Está disponível nas plataformas digitais a coletânea da WaterTower Music, que inclui a linha do baixo composta por Jonathan Wolff que embalava a abertura do programa. A trilha tem, ao todo, 33 faixas com duração de 40 minutos no total.

A série, que trata de quatro amigos solteiros lidando com os absurdos do cotidiano de Nova York (EUA), vai ser adicionada ao catálogo da Netflix mundialmente após o fim do contrato de direitos de exibição pelo streaming Hulu. Considerada por alguns como a melhor comédia da história, Seinfeld vai ficar na gigante do streaming até 2025.

A nova aquisição é crucial para a Netflix, principalmente em território norte-americano, já que a plataforma vem acumulando perdas importantes recentemente. Friends (1994-2004) irá para o streaming da Warner, o HBO Max, no ano que vem; e The office (2005-2013) terá a nova plataforma da Universal como casa, de 2021 em diante. Ambas as séries estão atualmente entre as mais vistas da Netflix nos Estados Unidos.

Atualmente, no Brasil, a comédia pode ser vista no Prime Video, serviço de streaming da Amazon.