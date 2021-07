Yasmin Brunet revela ter momentos de irritação: 'falo muito palavrão'

PU Portal UAI

(crédito: foto: Reprodução/Instagram)

O brasileiro costuma se justificar, ao se irritar, dizendo que "ninguém tem sangue de barata". Assim é com Yasmin Brunet, atriz e modelo casada com Gabriel Medina. Em interação com seguidores no instagram nesta sexta-feira (02/07), a loira falou um pouco sobre cristais, energias, pedras e rezas.



Apesar de ter um lado místico muito desenvolvido, Brunet tem seus momentos de estresse, irritação e ansiedade. Seu nome e o de seu marido estão sendo sempre muito comentados, por conta de problemas familiares que vieram à tona com a união do casal, que ocorreu no fim do ano passado.

"Tudo é energia, cada vez mais as pessoas têm sentido isso. Uma outra forma de limpar o ambiente é ter cristais na sua casa. Eu amo cristais, amo, amo amo! Ter, por exemplo, um quartzo rosa no seu quarto, uma turmalina negra na porta da sua casa, pode colocar um citrino na sua área de trabalho, que traz abundância. Pode colocar uma selenita também em algum ambiente, que é um cristal que limpa tudo. A turmalina negra não deixa que nenhuma energia negativa fique”, contou Yasmin, que continuou o raciocínio:



"Gente, pelo amor de Deus. Quem fez minha numerologia diz que eu me comunico dessa forma. Não sou uma pessoa completamente zen, muito pelo contrário. Eu tenho ansiedade, eu sou estressada, eu fico puta muitas vezes… é assim, é normal do ser humano. Não sou zen. Inclusive eu vim em busca desse mundo espitirual e essas coisas da natureza porque eu senti que precisava. Porque eu era uma pessoa extremamente estressada e ansiosa. Não sei por que passo essa impressão. Inclusive eu me irrito muito, falo muito palavrão. Sinto as coisas muito intensamente (…) As emoções são intensas", finalizou a modelo.