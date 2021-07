Priscila Fantin decide remover tatuagens: 'Algo que não faz mais sentido'

PU Portal UAI

A atriz Priscila Fantin é uma artista que esbanja talento em suas atuações. A famosa fez um desabafo no instagram e falou sobre a remoção de algumas tatuagens que tem pelo corpo.

Priscila, que participou de novelas icônicas como Chocolate com pimenta e Etâ mundo bom, contou uma curiosidade para os fãs. Ela revelou que tem 25 tatuagens e que alguns desenhos "gritam demais" no visual.

"Tenho 25 tatuagens, oito delas ficaram muito pesadas no visual, porque saí fazendo. Eu queria uma, imaginava o lugar e fazia. Agora, quando vejo o conjunto da obra, algumas acho pesadas, gritam demais, já não fazem mais tanto sentido", disse a atriz.

Fantin ainda contou sobre dois desenhos que estão sendo apagados, pois são coberturas de outras tatuagens que não a agradaram, na época. "Sei que fica algo parecido com o tom da minha pele, mas já vai ser melhor do que carregar algo que não faz mais sentido para mim", disse a artista, que está fazendo a remoção a laser.

Já no feed do instagram, a artista compartilhou um pouco da sessão de remoção das tatuagens e escreveu na legenda: "Quando eu vi, estava no maior look praia com esses óculos do laser! Fiz mais uma sessão de remoção de tatoo, mas com uma máquina nova, bem mais potente. Menine, que dor!".