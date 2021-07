Juliette deixa de seguir Alê de Oliveira após exposição e piada

PU Portal UAI

(crédito: Juliette Freire/Instagram/Reprodução)

Juliette Freire deixou de seguir Alê Oliveira após o conterrâneo expôs sua intimidade com a paraibana durante uma entrevista cedida para o Babado podcast, nesta sexta-feira (02/07).



A vencedora do BBB21, não gostou nada da exposição e neste sábado (03/07) o dançarino já não constava mais na lista de amigos da advogada. Anitta já havia feito o mesmo antes.



Alê recebeu uma enxurrada de críticas, os fãs da mais nova milionária do pedaço não gostaram das revelações feito pelo influenciador digital.

Após a repercussão negativa por sua fala, o dançarino se pronunciou nas redes sociais.

"Família, eu acabei de acordar com meu direct lotado de coisas, e as páginas de fofocas postando um negócio de beijo grego, isso é mentira. Foi uma brincadeira de mal gosto”, escreveu ele.

"Eu e Ju ficamos antes do programa, que não tem nada a ver hoje. Os meninos comentaram do nada isso e eu nem esperava. Espero que parem de postar sobre isso, por favor. Eu não preciso me envolver em polêmica, nunca gostei disso".