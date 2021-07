Rafa Kalimann e Daniel Caon terminam namoro; revela colunista

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/Instagram)

Rafa Kalimann e Daniel Caon não estão mais juntos, de acordo com as informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Segundo a publicação, o fim do relacionamento aconteceu nesta semana e se deu em comum acordo.

Entretanto, fontes próximas à apresentadora do Casa Kalimann, atração do Globoplay, apontam que a influenciadora digital, está bastante abalada com o fim da relação.

Rafa foi pedida em namoro por Daniel em 10 de novembro de 2020, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro e o pedido viralizou nas redes sociais, com direito a serenata, música autoral, buquê de flores gigante e fogos de artifício.

Essa foi a segunda vez que a influencer e o cantor se separam. Eles haviam namorado anos atrás, mas o relacionamento não decolou, no entanto, foi depois do BBB20, que se reencontraram e retomaram o romance.

Os dois quase participaram da edição da casa mais vigiada do Brasil ao mesmo tempo, já que Caon estava na disputa para a vaga no reality na Casa de vidro, com o brother Daniel Lenhardt, que acabou sendo escolhido pelo público para entrar no confinamento ao lado de Ivy Moraes.