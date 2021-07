Thaila Ayala revela que saiu correndo após a primeira vez com Renato Góes

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/Instagram )

Thaila Ayala, decidiu bater um papo com seus seguidores para falar da vida, projetos e trabalhos. A atriz abriu a caixinha de "verdade ou mentira" nos stories do Instagram.

Durante a conversa, um fã curioso questionou sobre a fuga da atriz na sua primeira vez com o marido, o também ator Renato Góes.

Sem fugir da raia, Thaila confirmou a história de que fugiu após a relação com o esposo, confessando que teve uma "crise emocional".

Renato está escalado para ser o protagonista na primeira fase do remake de Pantanal.

"Me apaixonei no primeiro encontro e paniquei porque não sentia isso fazia uns cinco anos. Daí esperei ele ir no banheiro e corri pelas escadas de emergência. Fugida!<br>" Thaila Ayala

Entre as revelações, Ayala ainda revelou que fugia regularmente da casa de seus pais no interior de São Paulo, no entanto, a beldade afirmou que saiu de lá definitivamente aos 15 anos para viver a vida.

“Fugi de casa algumas vezes, né, mãe? Mas coisa rápida, desaparecia por um dia e estava na casa da amiga. Mas com 15 anos eu fugi e nunca mais voltei. Fui para rodoviária, peguei um ônibus para São Paulo, fugida, e nunca mais voltei”, explicou.

Outro internauta questionou, se a atriz acha que o seu relacionamento com Renato era o melhor do mundo. E Thaila se derreteu, concordando com o seguidor e na sequência postou uma foto coladinha com o amado. "Eu também acho", escreveu.

Thayla ainda falou sobre maternidade. A atriz acreditava que só seria mãe de crianças adotadas. Porém, aos 35 anos, mudou de opinião.

"Sempre quis muito adotar. Aliás, eu não queria ter filhos biológicos, só adotados. Isso mudou com o tempo. Hoje, tenho vontade de ter os dois", disse a artista.