Grazi Massafera critica governo e anuncia saída da Globo: "Em breve"

VO Victória Olímpio

(crédito: Grazi Massafera/Instagram/Reprodução)

A atriz Grazi Massafera mostrou que não pretende ficar calada sobre os acontecimentos no Brasil e desabafou nas redes sociais criticando o governo Bolsonaro e lamentar as perdas pela covid-19. No Instagram, ela compartilhou uma foto em que uma mulher de máscara segura balões pretos e um cartaz escrito "Quem você perdeu por 1 dólar?", se referindo à falta de imunizantes.

"Não dá mais para ignorar que estamos em perigo. Estamos tão desesperados que mais uma vez milhares de pessoas, com máscara, foram gritar em plena pandemia. Estamos falando de vidas que não foram poupadas, histórias que não foram contadas por puro descaso. Vidas perdidas pelo ódio, pela imprudência e pela violência. Descaso de gente que, em vez nos comandar, nos condena ao perigo, à morte", comentou a atriz.

Grazi falou ainda sobre a situação das vacinas: "A gente precisa de força, de união, de vacina, de comida no prato . Mas está difícil. Mais de meio milhão de pessoas em luto e um país sem perspectiva de voltar a sonhar e de que seu povo tenha seus direitos respeitados. Chega!".





Nos comentários, a atriz surpreendeu os seguidores ao revelar que irá sair da Globo. Grazi foi questionada por uma seguidora que pediu para que ela deixasse a emissora: “Grazi, deixa de ficar do lado dessa Globo. Você é maravilhosa, gente boa. Abre o seu olho”. Em resposta, ela confirmou a saída: “Não estou do lado da Globo. Inclusive, vou sair em breve. Estou do lado da minha consciência, caráter e humanidade, minha senhora”.