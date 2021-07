Internauta viraliza na web por semelhança com Jennifer Aniston

VO Victória Olímpio

(crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Lisa Tranel, uma internauta, viralizou nas redes sociais após confundir os seguidores pela semelhança com a atriz Jennifer Aniston. Ela chegou a compartilhar um vídeo dublando a protagonista da série Friends.

Em um dia o vídeo de Lisa conquistou mais de 345 mil curtidas no TikTok. Até no perfil da rede ela brinca sobre as comparações: "não é a Jennifer Aniston". Já no Instagram, ela conta com mais 13,6 mil seguidores, contra mais de 151 mil no TikTok.

Nos comentários, os seguidores se surpreenderam com a semelhança entre as duas: "Literalmente pensei que fosse Jennifer Aniston, aparência/voz e tudo", “Você se parece mais com Rachel do que a própria Rachel”, Na verdade, pensei que fosse Jennifer Aniston. Uau!”.