'Star Wars: Visions' ganha prévia e data de estreia no Disney+

CB Correio Braziliense

'Star Wars: Visions' chegará à plataforma de streaming da Disney no dia 22 de setembro - (crédito: Disney+/Divulgação)

A produtora Lucasfilm, proprietária da franquia de Star Wars, e o Disney+ divulgaram uma prévia de Star Wars: Visions, uma série de curta-metragens criada por estúdios de animação japonesa e baseada na franquia.

O lançamento chegará à plataforma de streaming da Disney no dia 22 de setembro com episódios produzidos por sete grandes estúdios de anime. No vídeo da prévia, é possível ver algumas das imagens de bastidores e do processo criativo da produção. Assista:

Para James Waugh, vice-presidente de conteúdo de franquia e estratégia na Lucasfilm, trata-se de uma série antológica. "Queríamos dar a esses criadores um amplo espaço criativo para explorar todo o potencial imaginativo da galáxia de 'Star Wars' através das lentes únicas do anime”, disse

Ao todo, serão nove episódios. Confira a lista de estúdios e os respectivos curtas de Star Wars: Visions:

Kamikaze Douga – The duel

Geno Studio (Twin Engine) – Lop and Och

Studio Colorido (Twin Engine) – Tatooine rhapsody

Trigger – The twins

Trigger – The elder

Kinema Citrus – The village bride

Science Saru – Akakiri

Science Saru – T0-B1

Production IG – The ninth Jedi