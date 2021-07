Filmagens de 'Invasão secreta', nova série da Marvel, começam em agosto

CB Correio Braziliense

Há uma teoria de que o ator McDonald interpretará Norman Osborn, o Duende Verde, mas a informação não foi confirmada - (crédito: Disney+/Divulgação)

Invasão secreta é a nova série da Marvel que vai abordar a raça alienígena conhecida como Skrulls, criaturas vistas pela primeira vez no filme da Capitã Marvel. O ator Christopher McDonald faz parte do projeto e, ao dar uma entrevista para o canal The Movie Dweeb, ele confirmou a previsão de início das gravações da série para agosto.

“Então, vou para Londres fazer isso acontecer em um mês. Acho que daqui a um mês e meio estarei gravando”, disse Christopher McDonald, que preferiu não dar detalhes sobre o personagem que interpretará. Há uma teoria de que o ator deve fazer Norman Osborn, o Duende Verde. Nos quadrinhos, o vilão é parte crucial da narrativa que inspira o projeto.

Até o momento, o elenco de Invasão secreta reúne Samuel L. Jackson, Olivia Colman, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir e Emilia Clarke. Detalhes sobre a trama não foram revelados, apenas sabe-se que a história está conectada com Capitã Marvel, ao retratar a infiltração dos Skrulls na Terra.

Apesar de não ter previsão de estreia, a série deve ser lançada até o fim de 2022 no Disney+.