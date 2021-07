CB Correio Braziliense

Rumores indicam que a artista Megan Thee Stallion fará aparição em ‘She-Hulk’. Informação ainda não foi confirmada - (crédito: Divulgação)

A vencedora do Grammy de Artista Revelação em 2021, Megan Thee Stallion, pode realizar uma aparição em She-Hulk, nova série do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) pela plataforma Disney+. As informações são do site Comic Book Resources (CBR). Apesar dos rumores, a Marvel e a rapper ainda não confirmaram a novidade.

Fortificaram os rumores de que Megan Thee Stallion está em She-Hulk. Ela interpretará ela mesma e vai servir hit sim. pic.twitter.com/4yDvPdChFK — She Hulk | Brasil (@SheHulkBRA) July 4, 2021

De acordo com o portal, Megan fará participação especial em alguns episódios da nova série. A produção vai narrar a história de She-Hulk, alter ego da advogada Jennifer Walters, que é prima de Bruce Banner. Os rumores indicam que a heroína será interpretada pela atriz Tatiana Maslany, estrela de Orphan black (2013) e Perry Mason (2020), mas a confirmação também não foi dada.

Com direção e produção executiva de Kat Coiro, She-Hulk ainda não tem previsão de lançamento.