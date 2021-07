Morre Ricardo Baldino, baterista de grupos de pagode e samba

VO Victória Olímpio

(crédito: Ricardo Baldino/Instagram/Reprodução)

O baterista Ricardo Ely Baldino, conhecido como Rick Batera ou Rick Lobisomem, faleceu na noite nesta segunda-feira (5/7). Uma das imãs do músico, Mônica Patrícia Baldino, afirmou ao G1 que ele morreu de infarto após passar mal em uma quadra de futebol com amigos.

O corpo do músico será cremado nesta terça-feira (6/7), em cerimônia reservada à família. Ricardo era baterista de grupos de pagodes e atualmente trabalhava com o cantor Belo, que lamentou nas redes sociais a perda do amigo.

"Adeus, amigo! Eu discordo quando dizem que não há pessoas insubstituíveis. O talento, carisma, genialidade e, especialmente, a generosidade de Rick Lobisomem são a prova disso. E por falar em saudade que já me aperta o peito, te respeito e te amo tanto que não vou chorar, não muito, prometo tentar. As minhas memórias, peço a elas que só me levem para o seu sorriso escancarado, teu balanço inventado por pura genialidade e teu swing tão único", escreveu Belo.

O cantor Péricles, ex-Exaltasamba, também lamentou a perda de Rick: "Ricardo Eli Baldino, ou pra todos nós, simplesmente Rick Lobisomem, era, é e sempre será alguém que fazia parte da minha família, fazendo parte da família da música em primeiro lugar. A nossa vida é assim, um sopro. E nosso Pai te levou pra fazer parte de uma orquestra linda, no céu. Muito obrigado por ensinar tanto, e leve nosso amor por onde for. Descanse na paz de Deus. Até um dia".