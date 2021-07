Harry Styles e Olivia Wilde são flagrados juntos em iate na Itália

VO Victória Olímpio

(crédito: MADSEA / BACKGRID / PAGE SIX)

Mais um flagra dos famosos: Harry Styles e Olivia Wilde foram vistos juntos durante passeio de iate na Itália. Segundo fotos compartilhadas pelo Page six, os dois aparecem se beijando, dançando e bebendo no Monte Argentario.

Wilde estava vestindo um biquíni azul de cintura alta e Styles se manteve com um short preto e um casaco e boné azuis. Ainda segundo a revista, os dois foram para a Itália depois que o cantor concluiu as filmagens do novo filme, My Policeman, na Inglaterra. A dupla foi flagrada caminhando de braços dados na semana passada em Porto Ercole.

Apesar da diferença de idade (ela é 10 anos mais velha), o relacionamento dos dois parece estar sério, já que Wilde já foi fotografada indo para a casa de Harry e carregando várias malas. Os boatos de que Harry e Olivia estariam juntos começaram durante as gravações do filme Don’t Worry Darling. Além de dirigir a produção, Wilde também atuou no elenco ao lado de Styles.

Olivia Wilde se separou do ator Jason Sudeikis no início de 2020. Eles têm dois filhos: Otis, de 6 anos, e Daisy, de 4 anos. O último relacionamento de Harry terminou em 2018 e foi com a modelo Camille Rowe.