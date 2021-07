Fábio Porchat anuncia que vai pagar 50 inscrições para o Enem

VO Victória Olímpio

(crédito: Fabio Porchat/Divulgação)

O humorista Fábio Porchat animou os estudantes ao revelar que irá pagar 50 inscrições para os participantes no Enem. O humorista afirmou que o objetivo é ajudar arcar com os custos, além de incentivar mais pessoas a fazerem a prova.

PESSOAL!

Lembram que ontem eu disse que ia ajudar 50 pessoas?



Antes de tudo eu peço que, apesar de a seleção ser os 50 primeiros que enviarem, a gente tá passando por um momento difícil. Então se você tem condição financeira, DEIXA PRO PRÓXIMO QUE PRECISA, OK?

Próximo Tweet???????? pic.twitter.com/udGwMe8b9X — Fabio Porchat (@FabioPorchat) July 2, 2021





"Eu vou pagar 50 inscrições do Enem pra quem está passando por dificuldades e ainda não saberia como ia pagar! Vou quebrar essa! Sei que não é muito, mas espero que incentive mais pessoas a fazerem! Tá precisando dessa força na inscrição? Me manda", anunciou no Twitter.

Fábio pediu ainda que todos tenham consciência de que deixem as vagas para quem tem mais necessidades: "Antes de tudo eu peço que, apesar de a seleção ser os 50 primeiros que enviarem, a gente tá passando por um momento difícil. Então se você tem condição financeira, deixa pro próximo que precisa, ok?".

Pessoaaaal não esquece de anexar o Boleto no final do formulário!! Senão vou pagar com a telepatia seus cabeção?!?!



se alguém esqueceu do boleto manda de novo com ele — Fabio Porchat (@FabioPorchat) July 2, 2021





Vale lembrar que o Enem ocorrerá nos dias 21 e 28 de novembro, com prazo para as inscrições até 12 de julho, podendo ser pago até o dia 19 do mesmo mês. A isenção do valor, que já encerrou, poderia ter sido solicitada até 28 de maio.