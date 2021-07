Bruno Gagliasso pede que fãs o ajudem a convencer Ewbank a ter um novo filho

VO Victória Olímpio

(crédito: Giovanna Ewbank/Instagram/Reprodução )

Bruno Gagliasso surpreendeu os seguidores nas redes sociais após revelar desejo de ser pai novamente. Nos stories do Instagram, o ator conversava com os fãs quando não só afirmou a vontade, como pediu para que eles ajudasse a convencer a esposa, Giovanna Ewbank, a ter uma nova criança em 2022.

O artista afirmou que a ideia seria apoiada ainda pelos outros filhos: "Eu tô dentro, dentraço. Aliás, se vocês puderem me ajudar. Se vocês puderem ir lá no Instagram da Gio e falar: 'Gio, mais um bebê para 2022', eu vou adorar a ajuda. Eu quero, dona Chissomo quer, Bless quer, Zyan, provavelmente, vai querer".

Bruno Gagliasso (foto: Bruno Gagliasso/Instagram/Reprodução)

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão juntos há 12 anos e são pais de Chissomo, de 8 anos, Bless, de 6 anos, e Zyan, de 11 meses.

No mês passado, a apresentadora se mudou para Portugal, onde deve morar com os filhos pelo menos até setembro. Assim, eles poderão ficar mais perto do marido dela e pai das crianças, Bruno Gagliasso. O ator está gravando a série Santo, da Netflix, em Madri.