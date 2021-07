Nego do Borel troca beijos com mulher em restaurante no Rio de Janeiro

VO Victória Olímpio

O cantor Nego do Borel foi flagrado, na noite desta segunda-feira (5/7), aos beijos com uma mulher em restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A acompanhante do artista não foi identificada, mas os dois foram vistos em clima de romance durante o jantar.

Nego do Borel troca beijos com mulher em restaurante do Rio de Janeiro (foto: Divulgação/AgNews)

O artista não compartilhou nas redes sociais informações sobre o jantar, e também não se pronunciou após fotos compartilhadas.

Em dezembro do ano passado, Nego do Borel e Duda Reis terminaram o noivado após quase três anos de relacionamento. Após algum tempo, a modelo acusou o cantor de traição e afirmou que tomaria medidas protetivas contra ele.

Recentemente, Duda assumiu namoro com o empresário Bruno Rudge. Vivendo um novo amor, a atriz já está conhecendo a família do namorado, além de fazer viagem com eles. Essa é a primeira vez que Duda assume um relacionamento após o término conturbado com Nego.