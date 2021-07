Morre atriz Suzzanne Douglas, de 'Olhos que condenam', aos 64 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Netflix/Reprodução)

Suzzanne Douglas, atriz conhecida por interpretar a personagem Grace Cuffe na série Olhos que condenam, morreu, aos 64 anos de idade. A informação foi confirmada nesta terça-feira (6/7), por Angie Tee, prima da artista. A causa da morte não foi confirmada.

"Uma atriz linda e talentosa, fez sua transição hoje. Ela aqueceu nossos corações nas telas de cinema e aparelhos de televisão em todo o mundo. Esta linda alma era minha prima", lamentou Angie nas redes sociais.

Angie falou, ainda, sobre a falta que a atriz fará não só para os familiares, como para os fãs: "O mundo sentirá falta do seu talento, mas sua alma viverá para sempre Descanse no paraíso, minha linda prima Suzzane, você fará falta".

"Lembro-me de crescer, não havia muitas atrizes negras estrelando papéis, mas havia minha prima com o papel principal em Tap atuando ao lado de grandes dançarinos como Gregory Hines e Sammy Davis Jr. Ela também se apresentou com Angela Bassett e Whoopi Goldberg em How Stella got her groove back. The Inkwell, Jason's Lyric e muito mais, a lista continua", relembrou.