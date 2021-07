Marina Ruy Barbosa sobre festa de aniversário: "Eu não sou perfeita"

CB Correio Braziliense

(crédito: Marina Ruy Barbosa/Instagram/Reprodução)

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para se explicar a respeito da festa de aniversário que promoveu no fim de semana, após internautas criticarem a anfitriã e convidados, como Mônica Martelli, por terem feito aglomeração. Marina afirma que eram apenas 20 convidados -- "as maiores bênçãos da minha vida" -- e que foram todos testados antes da festa.

"Meus pais e alguns amigos já foram vacinados. E diante disso abri uma concessão de reunir pessoas que são as maiores bênçãos da minha vida. Inclusive comentei aqui nos stories que faria isso – afinal, não era um segredo, nem algo escondido. Foram tomadas precauções e cuidados para reunir minha família e poucos amigos que já fazem parte do meu convívio, cerca de 20 pessoas em um ambiente completamente aberto, em uma propriedade privada, com testes feitos - os mesmos que fazemos em ambientes profissionais", escreveu Marina na legenda da foto postada no Instagram. Ela aproveitou para desmentir a informação de que teriam sido três dias de festa.

Marina ressalta que não quer se justificar com a postagem, mas, sim, dar "uma explicação com respeito e amor diante de tantas especulações e informações distorcidas e aumentadas. Diferentemente do que publicaram, nada foi feito escondido. Sei da minha responsabilidade como artista e como mulher, e nunca quis ofender nem magoar ninguém com essa noite. Eu não sou perfeita (e nem pretendo ser), e não vou nunca conseguir suprir as expectativas e idealizações de todos, sou apenas mais uma mulher tentando fazer o meu trabalho, aprendendo diariamente e tentando acertar mais do que errar."

Ela termina lembrando que a pandemia não acabou e que "a flexibilização da quarentena não significa o fim da pandemia. Infelizmente ainda não existe vacina pra todos no Brasil."

A atriz Mônica Martelli foi à festa e também fez um post no Instagram pedindo desculpas pelo ocorrido. Ela reconheceu que participar do evento foi um erro.