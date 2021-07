Participante usa tênis com fotos de Faustão e Erick Jacquin o imita

VO Victória Olímpio

A nova temporada de MasterChef Brasil mal começou, mas já está rendendo uma série de comentários. No primeiro episódio, exibido na noite desta terça-feira (6/7), uma brincadeira já aconteceu entre um participante e um dos jurados, Erick Jacquin. O alagoano Antonio, estudante de publicidade, decidiu fazer uma homenagem ao apresentador Faustão, usando um par de tênis com uma série de fotos do paulista.

O participante citou o novo contrato de Faustão com a Band e ao ser questionado por Jacquin, explicou de quem eram as fotos: “É o Faustão”. O francês, em seguida, não perdeu a oportunidade e lançou o maior bordão do apresentador: "Ô loco, meu”.

Nas redes sociais, Antonio, criticado pelos pratos que preparou, não perdeu a oportunidade de brincar com a situação e compartilhar foto do tênis: "Pelo menos gostaram do tênis". No Twitter, os seguidores não perderam a oportunidade de elogiar o gesto.

"Por favor, onde a gente acha um igual para comprar?", questionou um seguidor. "Lenda", "arrasou", "achei tudo. Inclusive queria um", "Faustão corre aqui" e "tênis que todo jovem quer" foram outros comentários deixados na rede.