Babu Santana e Luciele Di Camargo recebem vacina contra covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Na tarde desta quarta-feira (7/7), Babu Santana e Luciele Di Camargo receberam a vacina contra covid-19. Nas redes sociais, os dois celebraram o momento da imunização e incentivaram que fãs e amigos também fossem atrás da vacina quando fosse liberado.

"Paizão tá vacinado. Tô muito feliz, esperei tanto por esse momento e finalmente chegou. Que todos possam sentir essa felicidade logo, para que a nossa vida volte ao normal. Por favor, tomem a vacina independente da marca, ok? Estamos em um momento crítico no nosso país, só precisamos superar isso logo. E quem precisar de segunda dose, fique atento a data que está na sua carteirinha!

Por aqui os cuidados vão continuar os mesmos. Lavando bem as mãos, usando máscara e mantendo distanciamento. Quero geral assim também! Aproveitando para agradecer a todos os médicos e enfermeiros da linha de frente, vocês são incríveis! Vacina salva!

Luciele também comemorou a imunização: "1ª dose aplicada. A outra só daqui 80 dias. Minha família segue sem ter pego covid desde o começo disso tudo.

"Mesmo com o Denilson trabalhando todos os dias, mesmo com as crianças indo a escola quando pode ir, saio quando é realmente preciso, viajei quando foi de necessidade, meus filhos continuam tento convivência com todas as outras crianças da rua, vejo poucos amigos, aliás tenho poucos e bons amigos, uso máscara e álcool em gel, ainda limpo com álcool toda compra e encomendas, ufa… E assim… seguimos", finalizou.