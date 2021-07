Cauã Reymond, Henri Castelli e Preta Gil recebem vacina contra covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Mais um dia de comemoração entre os famosos. Cauã Reymond, Henri Castelli e Preta Gil tomaram a vacina contra covid-19. Nas redes sociais, os atores e a cantora comemoraram o momento de imunização, além de serem parabenizados pelos seguidores.

Preta Gil falou sobre o sentimento: "Estou vacinada com a primeira dose! Que emoção que eu senti. Tomei a vacina no Planetário da Gávea e quando eu era pequena sempre ia lá ver as estrelas... muitas lembranças boas. Esperei tanto por esse dia, ficava vendo alguns amigos se vacinarem e sempre pensava no que faria, o que sentiria e realmente é um misto de sentimentos, alívio, esperança, raiva...".

"E aproveito para deixar o recado para todes: vacina boa, é vacina tomada! Não estamos no momento de escolher marca, o que mais importa é nossa proteção e saúde. Não acreditem em fake news. Só vamos sair dessa assim, com vacina no braço. Viva o SUS! E bora continuar com todos os cuidados possíveis, vamos sair dessa! Fé na ciência!", finalizou Preta.

Nos stories do Instagram, Cauã Reymond também compartilhou vídeo do momento tão esperado em um posto no sistema drive-thru, no Rio de Janeiro: “Cheguei aqui pra vacinar, sou o terceiro da fila. Caí da cama. Um amigo me ligou umas 6h30. Acho que era pra surfar, mas eu vim vacinar. É isso aí, vacina sim! Amém”.

Cauã Reymond recebe vacina contra covid-19 (foto: Cauã Reymond/Instagram/Reprodução)

Henri Castelli agradeceu a vacinação e torceu para que todos consigam ser imunizados o mais rápido possível: "Hoje foi o dia que eu me vacinei, mas com o desejo e o sonho de chegar o dia de todos os brasileiros! Porque somos iguais e estamos no mesmo barco! Que Deus abençoe e que isso aconteça o mais rápido possível! Tomei a vacina hoje em Paraisópolis na UBS Paraisópolis I que fica 1km da minha casa!"

"Sou muito grato às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que, sem essas adversidades, eu jamais conheceria", finalizou.