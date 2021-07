Morre, aos 85 anos, pai do ator Robert Downey Jr, nos Estados Unidos

VO Victória Olímpio

Robert Downey Sr, pai do ator Robert Downey Jr, morreu, aos 85 anos, em casa, nos Estados Unidos. O ator lamentou a perda do pai e informou nas redes sociais que falecimento foi na noite dessa terça-feira (6/7): "Na noite passada, meu pai faleceu tranquilamente durante o sono, após anos lutando contra as devastações do Parkinson".

O ator relembrou ainda sobre a carreira do pai: "Ele foi um verdadeiro cineasta independente e se manteve otimista o tempo todo. De acordo com os cálculos das minhas madrastas, eles foram casados e felizes por pouco mais de 2000 mil anos".

Além de ficar muito conhecido por ter dirigido Putney Swope, Downey Sr. trabalhou como ator e diretor regularmente dos anos 1950 até 2011, quando apareceu em seu último filme, Roubo nas alturas. Depois disso, ele fez apenas mais uma aparição no Saturday Night Live.

E não foi só no cinema que ele trabalhou. Dirigiu alguns episódios de séries de TV, como Além da imaginação, em 1985. Nos últimos 10 anos, Downey Sr. viveu com Rosemary Rogers, a esposa, em Nova York, onde nasceu.