Parque da Cidade recebe exposição do Brasília Photo Show

(crédito: Patricia Patriota/Divulgação)

O Parque da Cidade está com uma mostra ao ar livre de fotografias campeãs das seis edições do Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show (BPS). A mostra inédita conta com 105 fotografias de fotógrafos nacionais e internacionais.

Os painéis de fotos podem ser vistos até o dia 26 de agosto de 2021, nas margens da pista de corrida, nos arredores da Administração do Parque e da região do pedalinho.

Para Edu Vergara, fotógrafo idealizador e curador do Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show (BPS), a mostra é uma forma de deixar a arte mais acessível e uma resinificação em relação ao conceito de galerias e museus.

O Parque da Cidade tornou-se um refúgio durante a pandemia. Segundo depoimento de Silvestre Rodrigues, administrador do parque, em material de divulgação, o fluxo de pessoas que circulam na região central de Brasília teve um aumento considerável nos últimos meses, ficando entre 25 e 30 mil nos dias úteis e mais de 100 mil nos fins de semana.

O BPS recebe trabalhos de profissionais e amadores do mundo todo. Então expor as fotografias onde o projeto surgiu tem um significado para o festival, segundo Rodrigo Nimer, diretor executivo do BPS Group. “Nosso objetivo é transformar o Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show em patrimônio cultural de Brasília. A coletânea exposta no Parque carrega a essência de uma fotografia sem amarras, leva a arte ao público em um local amplo, ao ar livre, onde todos possam contemplá-la” explica Nimer em material de divulgação da mostra.

As inscrições para a próxima edição do Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show 2021 já estão abertas no site oficial.