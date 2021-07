Morre aos 69 anos o músico e produtor Ruy Quaresma, no Rio de Janeiro

VO Victória Olímpio

(crédito: Ruy Quaresma/Instagram/Reprodução)

O músico e produtor Ruy Quaresma morreu, aos 69 anos, em hospital na Zona Oeste do Rio. Segundo o jornal O Globo, a informação foi dada pelo pianista Gilson Peranzetta e a esposa, Eliane. Ele trabalhou com artistas como Martinho da Vila e Beth Carvalho, além de compor em parcerias com artistas como Jorge Aragão, Nei Lopes e Paulo César Pinheiro.

Ruy faleceu de câncer e será cremado, em cerimônia fechada. "A classe artística está desolada. Gilson e eu estivemos ao lado dele nesses últimos seis meses com muito carinho. No domingo estivemos no hospital e foi nossa despedida", lamentou a amiga Eliane.

Ruy fundou a gravadora Fina Flor, também produtora e editora, produzindo arranjos para diversos CDs. Com amigos, ele também fundou em 2010 o bar Lapinha, na Lapa, centro boêmio do Rio de Janeiro, onde se apresentaram vários artistas da MPB.

Nas redes sociais, o cantor e violonista Chico Faria lamentou a perda do amigo: "Acordei triste hoje. Soube que o amigo, Ruy Quaresma, super violonista e compositor, dono do Selo Fina Flor, que produziu meu 2º CD “É bom cantar”, fez a sua passagem (ele lutava contra um câncer). Ruy, não à toa, xará do meu pai, era muito bem humorado, daqueles que viviam fazendo piadas no estúdio, além, é claro, do talento nato para produzir".

"Tem uma linda e extensa história na música brasileira. Perdemos muito com a sua partida. Deixo meu abraço fraterno a família, aos amigos músicos que participaram de seus trabalhos, e que os amigos de luz o recebam com muito carinho. Até breve, Ruy", finalizou.