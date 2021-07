Orquestra Sinfônica faz julho especial de parcerias internacionais

CB Correio Braziliense

(crédito: Secec/Divulgação)

O mês de julho da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS) será recheado de músicos internacionais. O canal do Youtube da Orquestra irá publicar gravações de apresentações conjuntas do grupo com artistas internacionais durante todo o mês.

O mês especial foi introduzido no dia 8 com Canudos, poema sinfônico, de Fernando Morais, trompista da OSTNCS. No dia 13 de julho, a primeira parceria internacional chega ao canal: uma gravação de 2016 do Concerto para quarteto de cordas e orquestra, do compositor alemão Louis Spohr. O vídeo tem a participação do Quarteto Auner, composto naquele ano por Daniel Auner (primeiro violino), Barbara Galante Auner (segundo violino), Natalia Binkowska (viola) e Konstantin Zelenin (violoncelo)

Entre as outras atrações, estão uma parceria entre Brasil e Estados Unidos para a apresentação de um trecho da ópera For Whom The Bells Toll, de Brian Gundstrom, baseada no livro do escritor Ernest Hemingway, em que corpo sinfônico colaborou com solistas norte-americanos. O vídeo estará disponível a partir do dia 20 de julho no canal. Outros dois vídeos com músicos dos Estados Unidos serão publicados no mesmo dia.

Já no dia 27 de julho, a Orquestra Sinfônica divulga o vídeo da gravação de Concerto para violino e orquestra Op.77, de Johannes Brahms. A apresentação conta com solos do violinista Oscar Bohorquez.