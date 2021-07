Derivado de ‘Army of the dead’, ‘Army of thieves’ ganha primeiras imagens

CB Correio Braziliense

Snyder assina apenas o roteiro do novo filme - (crédito: Reprodução/Twitter @ZackSnyder)

O cineasta Zack Snyder divulgou, na última quarta-feira (7/7), as primeiras imagens do filme Army of thieves, derivado de Army of the dead: Invasão em Las Vegas. “A prequela cheia de ação de Army of the dead, dirigida e estrelada por Matthias Schweighöfer, chegará em breve na Netflix”, escreveu. Diferentemente do primeiro filme, em que trabalhou como diretor, Snyder assina apenas o roteiro e a produção de Army of thieves.

Meet the Army of Thieves.

The action-packed prequel to Army of the Dead, directed by and starring Matthias Schweighöfer, is coming soon to Netflix. #ArmyOfThieves pic.twitter.com/hwCNYmbLwC — Zack Snyder (@ZackSnyder) July 7, 2021

O novo filme irá narrar os primeiros roubos de Ludwig Dieter, um arrombador de cofres. O personagem é recrutado para se unir aos criminosos mais procurados da Interpol com o objetivo de roubar, por toda a Europa, cofres considerados impossíveis de abrir. Além de Army of thieves, uma série de animação derivada de Army of the dead está sendo produzida.

O diretor Schweighöfer reprisa o personagem de Dieter no longa-metragem, ao lado dos atores Nathalie Emmanuel, Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Jonathan Cohen e Noemie Nakai. A produção tem estreia prevista ainda para 2021.