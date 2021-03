'Snyder cut', versão de 'Liga da Justiça' de Zack Snyder, chega ao Brasil por R$ 49,90

CB Correio Braziliense

(crédito: HBO Max/Divulgação)

Uma das estreias mais comentadas, positiva e negativamente, a Liga da Justiça de Zack Snyder poderá ser assistida pelo público brasileiro. O longa, mais conhecido como Snyder cut, foi lançado no Brasil via pay-per-view e pode ser alugado no valor de R$ 49,90. O filme fica disponível por tempo limitado, apenas até 7 de abril. Nos Estados Unidos, a produção entrou no catálogo da HBO Max.

O filme está disponível na Apple TV, Claro, Google Play, Looke, Microsoft, Playstation, Sky, Uol Play, Vivo e WatchBr. Após 7 de abril, o filme só estará disponível no HBO Max, que estreia no Brasil em junho.

O Snyder cut, que recebeu o nome oficial de Liga da Justiça de Zack Snyder, é uma remontagem do filme Liga da justiça de 2017. O diretor Zack Snyder teve que deixar o projeto que Joss Whedon terminou e o resultado não agradou aos fãs. Uma campanha foi feita para que o corte do primeiro diretor fosse liberado, o que culminou no lançamento desta semana.

O filme promete Superman com trajes pretos, uma melhor explicação dos arcos de Ciborgue e de Flash, além de muita ação. O longa tem aproximadamente quatro horas de duração e foi dividido em seis partes.