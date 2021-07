Após cirurgia do pai, Luciano Szafir, Sasha antecipa retorno ao Brasil

RN Ronayre Nunes

Sasha em seu casamento no começo do ano ao lado do pai e da mãe - (crédito: Reprodução/Instagram/@sashameneghel)

Após uma internação por conta da covid-19, o ator e empresário Luciano Szafir precisou, nesta quinta-feira (8/7), passar por uma cirurgia para retirar um hematoma e segmento do cólon. Com o quadro, a filha de Szafir com a apresentadora Xuxa Meneghel, Sasha Meneghel antecipou o retorno para o Brasil.



A modelo estava em uma temporada nos Estados Unidos ao lado do marido, João Figueiredo. A informação é do portal Uol.

Logo após a cirurgia, o ator foi transferido do hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, para o hospital Copa Star. Segundo a assessoria de imprensa de Szafir, o quadro dele é “estável e no momento monitorizado em leito de terapia intensiva”.

À revista Quem, a mãe do ator, Beth Szafir, agradeceu aos pedidos de recuperação ao filho: “Agora é aguardar a evolução da medicação e o resultado dos exames. Ainda não há previsão para nada e ele permanece intubado. Obrigada a todos pelo carinho e preocupação”.

Szafir foi internado após contrair, pela segunda vez, a covid-19 ainda em 22 de junho. Ele tem 52 anos.