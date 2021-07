Internado com covid-19, Luciano Szafir passa por cirurgia abdominal

VO Victória Olímpio

(crédito: Luciano Szafir/Instagram/Reprodução)

o ator e empresário Luciano Szafir passou por uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon nesta quarta-feira (7/7), no Hospital Samaritano, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O procedimento foi necessário para retirar o acúmulo de sangue na região e um segmento do cólon, que é parte do intestino grosso.

O ator, de 52 anos, testou positivo para covid-19 em fevereiro deste ano e em junho precisou ser internado com reinfecção da doença. Na ocasião, o ator estava bem 'dentro do possível' e a saturação estava ótima. Ele estava internado no mesmo hospital, cumprindo isolamento no quarto.

Segundo informações do G1, a assessoria de Luciano enviou nota informando o estado de saúde dele na noite de quarta: "O paciente Luciano Szafir passou por uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon no Hospital Samaritano Barra. Szafir segue sedado no pós-operatório".