Teletubbies são 'vacinados' contra covid-19 e web reage: "Parabéns"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Internet)

A internet não estava prepara para este momento, mas ele chegou: os Teletubbies foram vacinados contra a covid-19. Se você era criança ou já tinha filhos no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, com certeza vai se lembrar dos personagens que cantavam, dançavam e tinham várias aventuras.

Nas redes sociais (sim, eles estão modernos!), os Teletubbies compartilharam os cartões de vacinação de Tink Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po. "Estamos todos vacinades. Bem a tempo para um verão quente. Quem está pronto para sair e jogar?".

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer ?? Who's ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs — Teletubbies (@TeletubbiesHQ) July 7, 2021

É claro que os seguidores não perderam a oportunidade de comemorar o momento: "Parabéns por terem se vacinado". Até o solzinho bebê entrou na preocupação dos internautas, que questionaram se ele estava vacinado também: ""Olá, esse bebê foi vacinado?".

hello, is the baby vaccinated? pic.twitter.com/lB5YSrz8Dh — its coming home, but stay home Chocobo (@noreasonspec) July 8, 2021

Mas nem só de felicidade vive a internet e logo apareceu uma série de questionamentos sobre a idade dos Teletubbies, além de teorias hilárias sobre a realidade paralela em que os personagens vivem. "Isso quer dizer que vocês tinham 18 anos de idade esse tempo todo?"

"Isso complica muito o conto dos Teletubbies. Assumindo que isso é verdade, confirma que: os Teletubbies existem no planeta Terra no período atual (o que é uma revelação enorme, muito perturbadora e preocupante); os Teletubbies são suscetíveis a doenças."

"Estou muito confuso com as datas de nascimento. Não só o desenho estreou seis anos antes dessa data, mas se esse for realmente o aniversário deles, eu sou apenas um dia mais velho que eles e isso me deixa extremamente desconfortável."

i'm very conflicted by their dates of birth, not only was the show originally out 6 years before this date, but if this is their birthday, i'm only a day older than them and that makes me so very uncomfortable pic.twitter.com/pm68O5Wdwx — olivia (@kind0fdisaster) July 7, 2021

"AstraTubbica... Mas espera: como eles tomaram a segunda dose em um dia que nem aconteceu ainda?!"

astra tubbica ???????????? but wait...how did they get a second dose on a day that hasn’t even happened yet... pic.twitter.com/WgVOoylFnz — ? (@sserenities) July 7, 2021

"Até os Teletubbies estão vacinados, porque você não?"