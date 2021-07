Xuxa pede orações para Luciano Szafir e critica governo Bolsonaro

JM João Mello/UAI

Após passar por uma cirurgia abdominal, por conta de complicações da covid-19, na última quarta-feira (7/7), Luciano Szafir foi transferido de hospital no Rio de Janeiro. Em boletim, a assessoria do ator informou que o quadro de Luciano segue estável e que ele está sendo monitorado.



Preocupada com o amigo e pai de sua filha, Xuxa postou um desabafo no Instagram junto com uma foto sua com o ex-marido. A apresentadora pediu orações e disse que está aguardando boas notícias da equipe médica que está cuidando de Szafir: "Fico indignada, e desejando muito que o Dr. Pantoja e sua equipe nos deem uma ótima notícia", disse a mãe de Sasha Meneghel.

A rainha dos baixinhos também lamentou a situação do amigo e ex-marido e de tantos outros brasileiros, que já poderiam estar vacinados contra a covid-19: "52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso Governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não para a Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)", pontuou Xuxa.

Em entrevista à Revista Quem, a mãe de Luciano, Beth Szafir, deu mais detalhes a respeito da saúde do filho: "A cirurgia foi bem feita e o quadro pulmonar dele está melhor do que era esperado. Agora é aguardar a evolução da medicação e o resultado dos exames. Ainda não há previsão para nada e ele permanece intubado. Obrigada a todos pelo carinho e preocupação".

A assessoria deu mais detalhes em boletim divuglado nesta quinta-feira (08/07) e comenotu que o artista foi transferido de hospital: "Internado desde o dia 22 de junho, no hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, o ator e apresentador Luciano Szafir foi transferido na tarde desta quinta-feira, 8 de julho para o hospital Copa Star. O paciente segue estável e no momento monitorizado em leito de terapia intensiva".