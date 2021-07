Rapper Lil Baby é preso em Paris por transporte de entorpecentes

VO Victória Olímpio

(crédito: KEVIN WINTER/AFP)

O rapper Lil Baby foi preso em Paris por transporte de entorpecentes, informaram o Ministério Público e uma fonte policial. De acordo com a France Presse, o cantor americano estava com o jogador de basquete americano James Harden, que também foi detido nesta quinta-feira (8/7). Eles foram liberados pouco depois.

Segundo fonte a agência, Lil, de 26 anos, foi detido após ser abordado pela polícia em um carro "do qual estava saindo cheiro de maconha". Segundo o Le Parisien, a operação ocorreu na luxuosa avenida Montaigne. O artista foi levado à delegacia e preso.

Outros amigos que estavam com Lil no veículo também foram detidos. De acordo com a TMZ Sports, Lil e Hardem estão na capital francesa para acompanhar a semana de moda Paris Fashion Week. Em vídeo compartilhado nas redes sociais é possível ver o momento da ação policial.

Simplesmente James Harden levando um enquadro da polícia francesa. pic.twitter.com/CKC47tiWN8 — Brooklyn Guy Brasil ???? (@BrooklynGuy2021) July 8, 2021