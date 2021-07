Medrado e Claytão, ex-participantes do 'Power couple 5', terminam casamento

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação/Record)

Fernanda Medrado anunciou nas redes sociais o fim do relacionamento com Claytão. Os dois participaram do Power couple 5 e a rapper explicou que o término foi por ciúmes: "Comecei a receber mensagem de um cara, e o Claytão já sabia, porque eu mesma falei para ele no dia que minha assessoria me mostrou". No entanto, as mensagem foram divulgadas e o DJ se irritou.

"O Clayton ficou bravo, veio em casa, me xingou e terminou comigo. Disse que tem pessoas na rua zoando ele. Essa foi a justificativa. Por fim, a culpa é minha de ter recebido as mensagens. Sou uma vagabunda e pronto", ironizou ela nos stories do Instagram.



Medrado fala sobre término com Claytão (foto: Medrado/Instagram/Reprodução)

A ex-participante do reality de casais ainda compartilhou um comentário que dizia que a separação dois dois era nítida: "Tem coisa que dói, mas nosso coração demora a ver", lamentou.

Tem coisa que doi, mas que os nosso coração demoram a ver . pic.twitter.com/gKvWYCU0CQ — Medrado ???? (@medradome) July 8, 2021

Durante o confinamento, internautas apontaram que eles estavam separados e reataram apenas para aceitar o convite do programa. "Na verdade, a gente já estava tentando reestruturar o casamento antes do convite. O Power couple foi para a gente decidir se é isso mesmo que a gente quer", esclareceu Fernanda, logo após ser eliminada.