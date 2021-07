'Batom de cereja', de Israel & Rodolffo, é maior hit do 1º semestre

VO Victória Olímpio

(crédito: Israel e Rodolffo/Instagram/Reprodução )

Apesar de não ganhar o Big Brother Brasil (BBB21), Rodolffo conquistou o lugar da música mais tocada do primeiro semestre de 2021 no Brasil em streaming. A faixa é Batom de cereja, lançada com o parceiro, Israel. A canção também conquistou espaço em outras plataformas pela coreografia.

A análise do G1 com base nos rankings diários mostra que a canção é o maior sucesso do período no Spotify e na Deezer. Segundo o site, a análise do Spotify só considera execuções no Brasil, feitas enquanto a música estava entre as 200 mais tocadas, entre 1º de janeiro a 30 de junho.

Nas redes sociais, a dupla compartilhou e comemorou a conquista: "Apenas gratidão! Um sonho que se tornou realidade! Muito obrigado a vocês que fizeram isso acontecer. Batom de cereja a mais tocada do primeiro semestre de 2021!".

Além do sucesso no país, a dupla já havia alcançado o Top 50 Global em ambas plataformas, contando com mais de 22 milhões de reproduções. Batom de cereja faz parte do DVD Aqui e agora - volume 1, gravado em novembro de 2020, em São Paulo. O projeto foi lançado na semana de estreia do BBB21, com o intuito de aproveitar a divulgação de Rodolffo na casa.